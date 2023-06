Tour de France - Bahrain Victorious avec Mikel Landa comme leader et en hommage à Gino Mäder

Quatrième du Tour à deux reprises en 2017 et 2020, Landa sera accompagné du Néerlandais Wout Poels et de l'Australien Jack Haig. Pello Bilbao jouera également son rôle, mais il a reçu la permission de pouvoir viser un bon classement. Le Britannique Fred Wright et le Slovène Matej Mohoric auront leur chance dans les étapes intermédiaires. L'Allemand Phil Bauhaus a été pressenti pour le sprint et son compatriote Nikias Arndt devra assurer le dernier relais. L'équipe a récemment vécu un Tour de Suisse dramatique avec le décès du coureur suisse Gino Mäder à la suite d'une chute. "Nous sommes tous affectés par la perte de notre ami et coéquipier Gino. Nous devons voir cela comme une motivation supplémentaire pour donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour et essayer de courir pour lui et de lui rendre hommage", a déclaré Landa dans un communiqué de l'équipe. (Belga)