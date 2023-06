Wimbledon - Pour Wickmayer, "il faudra s'accrocher et être conquérante" en qualifications à Wimbledon

"Ce ne sera pas évident", a-t-elle confié à Belga après son quart de finale au tournoi WTA de Gaiba. "Le niveau du tennis féminin est très élevé à l'heure actuelle. Il n'y a pas une grande différence entre les filles présentes en qualifications et dans le tableau final. À Roland-Garros, je m'étais inclinée au deuxième tour des qualifications contre la Serbe Danilovic et elle était ensuite parvenue à atteindre le troisième tour du tableau final, ne s'inclinant qu'en trois sets contre Jabeur. Il va falloir être capable d'enchaîner trois bons matches contre des adversaires qui ne vont rien lâcher. Il faudra s'accrocher, être solide et conquérante." Yanina Wickmayer pourra en tout cas les aborder avec confiance, alors qu'elle vient d'aligner une série de neuf matches gagnés consécutivement sur gazon, avec un titre au tournoi ITF W100 de Surbiton. Il s'agit de son troisième déjà d'une saison qu'elle avait entamée au 332e rang mondial. "Je pense que le secret de ma réussite a été lié au fait de jouer en avançant et de chercher à venir conclure de plus en plus de points au filet", -a-t-elle poursuivi. "Et puis, je suis restée fidèle à moi-même. Je suis devenue maman, mais je m'entraîne toujours dur et je m'arrache sur le court. Je me donne à 200% et j'ai toujours cette volonté d'être un peu meilleure chaque jour." (Belga)