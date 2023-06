WRC - Safari Rally - Rovanperä revient à moins de 10 secondes d'Ogier avant la power stage, Neuville est 8e

Rovanperä s'est imposé sur la SS14 devant Ogier (+8.1), qui a inversé les rôles sur la SS15 devant son coéquipier finlandais (+8.6). La 16e spéciale a été enlevée par l'Estonien Ott Tänak (Ford), devant Thierry Neuville (Hyundai) et Rovanperä, qui a repris 3.6 secondes à Ogier avant de signer le meilleur temps de la 17e spéciale pour 6/10es, une nouvelle fois devant le Français. Il a encore grignoté 3.8 secondes sur Sébastien Ogier sur la SS18, qu'il a terminée 3e derrière le Japonais Takamoto Katsuta et le Britannique Elfyn Evans, tous deux sur Toyota. Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont terminé 6e, 5e, 2e, 8e et 5e des épreuves de la journée. Le duo avait perdu 20 minutes au classement général après avoir abandonné la 6e spéciale vendredi, mais il est depuis remonté de la 18e place au classement général jusqu'au 8e rang, à près de 25 minutes du leader Sébastien Ogier. Le Français ne devra pas commettre d'erreur s'il veut défendre avec succès les 9.2 secondes d'avances qu'il a au classement sur Kalle Rovanperä. Elfyn Evans est 3e à 2:55.7. En cas de victoire, Ogier (70 points) pourrait remonter à la 2e place du classement du championnat du monde derrière son rival finlandais qui trône en tête avec 118 points. La place de Thierry Neuville (93 points) est donc menacée, comme celles de Tänak (85 points) et Evans (83 points). (Belga)