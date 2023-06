WTA Birmingham - Jelena Ostapenko bat Barbora Krejcíkova en finale

Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017 et demi-finaliste à Wimbledon l'année suivante, a enlevé dimanche son 6e titre WTA, le premier cette année et le second sur gazon après Eastbourne en 2021. Barbora Krejcíkova, lauréate à Roland-Garros en 2021, voit son compteur bloqué à six titres, elle qui s'était imposée à Dubaï cette année. (Belga)