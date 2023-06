A Marseille, "10 offres d'emplois" en faisant "le tour du Vieux port", assure Macron

Le président était interpellé lors d'un bain de foule par une dame déplorant que son fils, âgé de 33 ans, ne touche plus le Revenu de solidarité active: "Il doit 11 mois de loyer maintenant. Il ne peut même pas aller chercher du travail" car "il n'a pas d'argent pour prendre les transports." Soulignant qu'existaient "des dispositifs d'aide" pour "aller au boulot", Emmanuel Macron l'a interrogée en retour: "Il veut travailler dans quoi votre fils? (...) Il est prêt à travailler comme serveur?" "N'importe... Tout!", lui a répondu son interlocutrice. "Vous n'allez pas me faire croire que, s'il cherche vraiment du boulot à Marseille, et qu'il est prêt à prendre un boulot de serveur, qu'il n'y a pas de boulot de serveur", a embrayé le chef de l'État français. Insistant: "Moi je vous promets: je fais le tour du Vieux port ce soir (lundi) avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi". "Il va voir un de mes collaborateurs. Et ce soir (lundi) il a rendez-vous pour un job", a encore promis le président. En mai, lors d'un déplacement à Dunkerque, ce dernier avait déjà suggéré à un jeune homme qu'il suffisait de "faire un mètre" pour trouver un travail. En 2018, il avait suscité la polémique en déclarant à un jeune horticulteur en recherche d'emploi qu'il suffisait de "traverser la rue" pour trouver du travail. (Belga)