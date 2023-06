Accident de Pierre Palmade - Pierre Palmade n'est plus hospitalisé, son contrôle judiciaire est allégé

"Son contrôle judiciaire a été modifié début juin et il n'a plus d'obligation d'hospitalisation 24h sur 24", a indiqué à l'AFP le parquet de Melun. Depuis début juin, le comédien de 55 ans a l'interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine et a l'obligation de fixer sa résidence dans un lieu déterminé, a déclaré le parquet de Melun à l'AFP. Son contrôle judiciaire l'oblige à poursuivre ses soins et lui interdit d'entrer en contact avec les victimes ni de conduire un véhicule, d'après la même source. Le 14 mars, Pierre Palmade avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec "interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve" par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. L'artiste avait été un temps placé en détention provisoire mais sans être physiquement entré en prison: victime d'un AVC deux semaines après l'accident, il avait été hospitalisé. Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. Il a été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. (Belga)