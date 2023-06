Chammpionnats du monde de cyclisme - Jonas Vingegaard ne participera pas aux Mondiaux de Glasgow

"Vingegaard ne figure pas dans l'équipe car il a dit que les Championnats du monde n'étaient pas possibles pour lui en raison de son programme de course après le Tour", a expliqué le sélectionneur Anders Lund à la télévision TV2, après avoir dévoilé une première liste de quatre sélectionnés. Le Danemark sera représenté sur la course en ligne programmée le 6 août par Mads Pedersen, Mattias Skjelmose Jensen, Kasper Asgreen et Soren Kragh Andersen. Quatre autres coureurs les rejoindront. Interrogé sur l'absence de Vingegaard aux Mondiaux, pour la deuxième année consécutive, le sélectionneur a dit prendre "cela très calmement". "Et je comprends que Jonas se concentre clairement sur le Tour de France en ce moment, et que c'est ce qui compte pour lui", a-t-il dit à TV2. Le grimpeur de la formation Jumbo-Visma, 26 ans et deuxième Danois à remporter la Grande Boucle après Bjarne Riis en 1996, est l'un des favoris pour le Tour de France 2023, dont le départ sera donné samedi à Bilbao. (Belga)