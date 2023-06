Conflit au Soudan - A Khartoum, bataille meurtrière pour le QG de la police

Dimanche soir, après deux mois et demi de guerre contre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) annonçaient dans un communiqué une "victoire dans la bataille pour le QG de la police". Cette prise, si elle n'est pas renversée, "aura un impact important sur la bataille de Khartoum", décrypte lundi pour l'AFP un ancien officier de l'armée, sous le couvert de l'anonymat. Ce QG, en bordure sud de Khartoum, "garantit le contrôle de l'entrée sud de la capitale" aux FSR, affirme cet interlocuteur. Et même si les FSR venaient à perdre cette position stratégique, les vidéos diffusées par leur propagande montrent leurs hommes s'emparant d'importants stocks d'armes et de munitions - l'assurance de pouvoir poursuivre encore longtemps la guerre d'usure lancée le 15 avril. Selon une source au sein de l'armée, les FSR ont perdu "plus de 400 hommes" dans la prise de ce QG. Dimanche encore, "14 civils, dont deux enfants ont été tués" aux abords du QG de la police, rapporte un réseau de militants qui tentent d'organiser les secours et les évacuations vers les rares hôpitaux encore en fonctionnement dans la zone. En outre, "217 blessés sont arrivés, dont 72 dans un état critique et 147 ont été opérés" après avoir été touchés par "des balles perdues, les raids aériens ou les tirs croisés de roquettes" au cœur de quartiers résidentiels, poursuit ce comité de militants. (Belga)