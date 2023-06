Conflit israélo-palestinien - La construction de 5.600 logements en territoires occupés approuvées,

D'après la presse locale, les plans de construction se trouvent à des stades différents. Certains sont en phase finale et d'autres n'en sont qu'au tout début. La construction de 1.000 unités prévues dans la colonie d'Eli avait été validée la semaine dernière en réaction à une attaque en Cisjordanie au cours de laquelle deux militants palestiniens ont abattu quatre Israéliens dans une station-service. La politique de colonisation d'Israël est très controversée. Fin 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé Israël à cesser toute activité de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. La résolution 2334 de l'ONU indique que l'établissement par Israël de colonies en territoire palestinien n'avait aucune validité juridique et constituait "une violation flagrante du droit international". Celles-ci constituent également un obstacle majeur à la solution des deux États. Israël s'est emparé de ces territoires lors de la Guerre des Six Jours en 1967. Les Palestiniens, eux, souhaitent créer un État indépendant dont la capitale serait Jérusalem-Est. (Belga)