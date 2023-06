Conflit israélo-palestinien - Pays-Bas: arrestation d'un homme et sa fille pour financement du Hamas

L'homme âgé de 55 ans et sa fille âgée de 25 ans, originaires de Leidschendam près de La Haye, ont été arrêtés le 22 juin. Ils sont suspectés de "financement à grande échelle" du Hamas, a indiqué le parquet néerlandais. Les enquêteurs ont retrouvé d'importantes sommes d'argent lors de perquisitions dans une maison à Leidschendam et une entreprise à Rotterdam, et ont saisi un solde bancaire d'environ 750.000 euros, ont-ils déclaré. Le parquet a précisé "les soupçonner d'avoir envoyé de l'argent, environ 5,5 millions d'euros, à des groupes liés à l'organisation Hamas". "Ils sont également soupçonnés de participer à une organisation criminelle dont le but est de soutenir financièrement le Hamas", a-t-il ajouté. Les suspects auraient été impliqués dans une fondation qui a remplacé une ancienne organisation sanctionnée qui envoyait des fonds au Hamas, ont déclaré les procureurs. Les enquêteurs ont lancé leur enquête après des informations faisant état de transactions inhabituelles et après des articles de journaux sur un événement de collecte de fonds en Europe pour le Hamas, ont-ils ajouté. Le Hamas, qui contrôle l'enclave de Gaza, a été placé sur la liste terroriste de l'UE après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Confirmée plusieurs fois ensuite, cette décision a été contestée devant le Tribunal de l'UE, qui en 2014 a donné gain de cause au Hamas. S'en est suivi un débat juridique très technique qui a abouti à l'été 2017 à une annulation par la Cour de justice de l'UE (CJUE) du jugement de 2014. (Belga)