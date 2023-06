Effondrement d'un immeuble à Paris: la ville débloque deux millions d'euros

Dans un communiqué, la municipalité a dit vouloir permettre aux victimes de "bénéficier d'une aide financière immédiate", qui permettra notamment "d'accompagner immédiatement les blessés et leurs familles". Cette aide doit aussi permettre "le relogement de la Paris American Academy et de toutes autres institutions impactées", "le relogement et l'accompagnement des habitants des immeubles sinistrés" et "l'attribution d'une aide d'urgence aux commerçants impactés", selon le communiqué. Une explosion suivie d'un incendie a provoqué mercredi dans le centre de Paris l'effondrement d'un pavillon du XVIIe siècle, classé monument historique, qui bordait la cour d'honneur de l'ancienne abbaye du Val-de-Grâce et abritait une école de mode privée, la Paris American Academy. Dans un communiqué vendredi soir, le parquet de Paris avait indiqué que quatre personnes étaient "toujours en urgence absolue". Il n'était pas possible d'en savoir plus lundi sur leur état. Le parquet a comptabilisé 54 autres victimes qui pour "la plupart souffrent de blessures légères ou de choc psychologique", et "48 autres personnes (qui) se sont manifestées comme étant impliquées, c'est-à-dire susceptibles d'avoir subi des dommages". Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. (Belga)