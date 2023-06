Elections 2024 - Le secteur du fret ferroviaire presse tous les partis à soutenir le transport par rail

"Il est essentiel de doubler le transport ferroviaire de marchandises au cours des dix prochaines années pour décarboner la logistique et soulager nos routes", insiste Paul Hegge, président du Belgian Rail Freight Forum (BRFF). "En investissant dans l'infrastructure ferroviaire, en promouvant des solutions multimodales et en transférant les subventions des combustibles fossiles vers des modes de transport durables, nous pouvons obtenir des avantages environnementaux significatifs et stimuler l'économie", ajoute-t-il. A l'heure où trois quarts du transport de marchandises en Belgique se fait par la route, le soutien au fret ferroviaire pourrait, selon le BRFF, engendrer chaque année près d'un milliard d'euros de bénéfices sociaux, notamment en matière de santé publique (grâce à une réduction des particules fines dans l'air) mais aussi économique (grâce à une réduction des embouteillages). Dans un "mémorandum électoral" publié lundi, le secteur du fret ferroviaire réclame des partis quatre mesures concrètes. Il préconise notamment une "tarification transparente" du marché prenant en compte les externalités humaines et environnementales, de même qu'un investissement public dans les solutions multimodales. Par ailleurs, le BRFF préconise la mise en place de centres de formation indépendants pour les conducteurs et opérateurs de train ainsi que des investissements dans les infrastructures ferroviaires. A cet égard, il appelle l'ensemble des partis à mettre effectivement en oeuvre après les élections le plan d'investissement pluriannuel 2023-2032 pour le secteur ferroviaire adopté au début de cette année. (Belga)