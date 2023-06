Euro de basket dames - Pour Rachid Meziane: "les valeurs des Belgian Cats sont le coeur de mon métier"

Plusieurs joueuses ont ouvertement exprimé se sentir importantes dans l'équipe et heureuses du rôle qui leur est attribué. "C'est donnant-donnant. Je n'ai jamais conçu de pouvoir faire ce métier-là sans accorder ma confiance aux joueuses. Toutes celles qui sont ici l'ont, peu importe leur rôle. Cela fait partie de ma façon de faire, pas seulement avec mes joueuses, mais aussi avec mon staff, pour tirer la quintessence du groupe avec des valeurs de sincérité, de loyauté et d'honnêteté. Il y a une hiérarchie et elle est respectée par tout le monde. Chacune trouve sa place et a un rôle précis. On a été clair sur les attentes avec le staff. Et il y a adéquation entre à la fois les compétences et les engagements pris avec les joueuses". Rachid Meziane, 43 ans, qualifie son équipe d'"incroyable" et rend hommage à Emma Meesseman, auteur du premier triple-double de l'histoire de l'Euro (15 pts, 13 rebonds, 10 assists contre la Serbie en quarts jeudi et MVP du championnat d'Europe. "Elle mérite de marquer l'histoire. Pour ce qu'elle donne à l'équipe, elle mérite de recevoir ce titre honorifique et c'est même plus que ça. Je pense que cela va rester longtemps. C'est important pour elle, c'est juste une dame exceptionnelle. La réaction du banc lors de son triple-double est magnifique. On cultive cette cohésion-là, cette solidarité-là. On gère des personnes très humaines qui ont de la folie et de l'enthousiasme en elles." (Belga)