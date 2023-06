Euro de basket dames - Rachid Meziane "fier" de ses joueuses, du résultat, et surtout de l'attitude de son groupe

Malmenée et menée pour la première fois par l'Espagne en finale, la Belgique a trouvé l'énergie nécessaire pour recoller au score et repasser devant au meilleur des moments pour s'offrir sa première médaille d'or. "A la mi-temps, on est à - 7 (33-25) mais on perd 13 ballons sur lesquels l'Espagne marque 16 points, soit la moitié des points. Il fallait prendre plus soin du ballon et les mots ont été très simples aux vestiaires. Il fallait retrouver notre identité et le feu qui est en nous. On a retrouvé notre basket même si la deuxième mi-temps n'est pas parfaite, avec des gros tirs et du jeu rapide. Les stops défensifs nous ont permis de repasser devant", a commenté Rachid Meziane toujours dans l'analyse. "Tant qu'on restait dans le match, je savais qu'on pouvait revenir et faire doute cette équipe espagnole. Ce qu'on a très bien fait et puis on a des joueuses qui sont capables de prendre leur responsabilité et qui ont assumé ce statut-là. On ne réalise pas encore. C'est une première pour moi aussi, je sais que ce que je vis là est exceptionnel, mais j'en prendrai vraiment conscience plus tard. Je remercie toutes les personnes qui nous ont permis d'être là et la fédération belge qui m'a fait confiance. J'ai l'impression que nos destins devaient se croiser. Très fier de ce qu'on a fait, pas seulement dans le résultat, mais dans l'attitude et l'enthousiasme qu'il y a dans cette équipe-là, la cohésion, le style de jeu que l'on a proposé." (Belga)