Euro U21 2023 - "Nous avons aussi la pression, car c'est important de gagner", confie Aster Vranckx

Dernier du groupe, le Portugal (1 point) doit s'imposer pour garder un espoir de qualification, tandis qu'un partage pourrait suffire à la Belgique (2 points) en fonction du résultat de l'autre rencontre entre la Géorgie (4 points) et les Pays-Bas (2 points). "Nous avons aussi beaucoup de pression, car le plus important pour nous est de gagner le match", a prévenu Vranckx en conférence de presse mardi. "Nous devrons aborder le match avec la mentalité de vouloir gagner, comme pour tous les autres matchs, mais peut-être avec un goût encore plus prononcé. Nous avons faim." Lors du match précédent, les Belges ont gaspillé une avance de deux buts contre la Géorgie (2-2). "Nous étions déçus et fâchés après le match, nous devions nous imposer. Mais c'est arrivé. Maintenant, l'esprit est au match suivant", a ajouté Vranckx. Impliqué dans les deux matchs des Diables Rouges contre l'Autriche (17 juin) et en Estonie (20 juin), Vranckx avait ensuite rejoint les Diablotins. Brassard sur le bras, il a joué tout le match contre la Géorgie le 24 juin. Celui de mardi sera donc son quatrième match en 11 jours. "Si tu joues tous les trois jours, c'est normal qu'il y ait un peu de fatigue, mais c'est à nous de bien récupérer, bien faire les soins et être apte pour le prochain match. Ce n'est pas que pour nous, c'est le cas pour les autres équipes. C'est important de bien récupérer pour le match de demain", a-t-il indiqué. (Belga)