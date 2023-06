Faux papiers à Colfontaine: l'enquête se poursuit en Écosse et en Angleterre

"Les policiers recherchent toujours les étrangers qui ont pu bénéficier de faux papiers", a expliqué lundi le parquet de Mons. "Certaines personnes étrangères ont été localisées en Écosse et en Angleterre et nous attendons les résultats des devoirs d'audition par les autorités britanniques. Par ailleurs, l'analyse des documents et des systèmes informatiques saisis permettra d'y voir plus clair. Le principal suspect, qui a été inculpé, n'est toutefois pas en aveux". Le dossier trouve son origine dans une dénonciation des SPF Intérieur et Affaires étrangères qui ont constaté des irrégularités dans une quinzaine de dossiers d'étrangers et plus précisément dans le cadre de délivrance de documents d'identité et de passeports. Le ministère public avait précédemment indiqué que trois personnes étaient passées devant un juge d'instruction. Un suspect a été inculpé de corruption passive, fraude informatique et de faux et usage de faux. Il a été remis en liberté sous conditions. Les deux autres personnes ont été relaxées, "ce qui ne signifie pas qu'elles sont hors de cause", avait précisé le parquet de Mons. (Belga)