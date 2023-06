Intempéries - Inondations au Chili: deux morts et des milliers d'évacués

Dans son dernier bilan officiel, datant de dimanche soir, la ministre de l'Intérieur Carolina Toha a confirmé que deux personnes avaient péri dans des inondations et que six autres étaient toujours portées disparues. Son bilan fait également état de 9.814 personnes isolées, 4.077 sinistrées et 2.054 autres qui ont été mises à l'abri. Dimanche, le gonflement du fleuve Maule (centre), dont le niveau avait déjà doublé quelques heures avant la publication du bilan, était scruté de près par les autorités. Celles-ci ont également ordonné l'évacuation de 1.800 personnes habitant près de ses rives dans la ville de Constitucion, à quelque 400 km au sud de la capitale, Santiago (centre). Les fortes pluies qui frappent le sud du pays sont les pires précipitations jamais enregistrées au Chili selon les autorités. Elles ont notamment provoqué le débordement des deux principaux fleuves qui baignent la capitale, le Maipo et le Mapocho, avant d'inonder plusieurs localités du sud. Des images aériennes diffusées par des chaînes de télévision locales ont montré d'importantes inondations à Cotauco et Licantén, deux villes situées au sud de Santiago. Les fortes pluies qui ont commencé jeudi se sont concentrées dans les zones montagneuses et de piémont, où la neige tombe habituellement, entraînant une augmentation rapide du débit des rivières. (Belga)