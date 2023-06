Invasion de l'Ukraine - L'aide supplémentaire à Kiev entérinée par les ministres des Affaires étrangères de l'UE

"La décision d'aujourd'hui garantira à nouveau que nous disposons du financement nécessaire pour continuer à fournir un soutien militaire concret aux forces armées de nos partenaires", a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. "En moins de deux ans, la Facilité a fait ses preuves. Elle a complètement changé la manière dont nous soutenons nos partenaires en matière de défense. Elle rend l'UE et ses partenaires plus forts", a-t-il ajouté. Lors de sa création en 2021, la FEP avait été dotée d'un budget de 5,7 milliards d'euros. Cet argent, qui ne fait pas partie du budget européen, était principalement destiné à contribuer au financement des missions militaires européennes à l'étranger, mais la guerre en Ukraine a donné à ce fonds une toute nouvelle envergure. Avec l'envoi d'armes, de munitions et même de chars à l'Ukraine, il a été décidé d'utiliser le fonds pour financer ce soutien. Le budget a donc été relevé une première fois en mars dernier. La guerre ayant déjà épuisé 92% du budget existant, une seconde augmentation avait été jugée nécessaire. Au total, la FEP a permis de financer sept programmes de soutien à l'Ukraine ainsi qu'à d'autres pays dont la Géorgie, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Somalie. (Belga)