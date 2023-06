Invasion de l'Ukraine - Le niveau de l'eau revient à la normale après la destruction du barrage à Kherson

Près de la capitale régionale de Kherson, l'eau du fleuve Dniepr a atteint une hauteur de 33 centimètres, soit le niveau d'avant l'effondrement du barrage. Dans le même temps, les secouristes ukrainiens affirment que le réservoir de Kakhovka s'est asséché. Le Dniepr, le troisième plus long fleuve d'Europe, n'est plus donc qu'un ruisseau par endroits. Ukrhydroenergo, la société ukrainienne qui gère les centrales hydroélectriques, a annoncé que lorsque la région sera entièrement libérée de l'envahisseur russe, des structures de barrage temporaires seront rapidement construites. Ce qui permettra à plusieurs régions du pays d'être approvisionnées en eau. Le barrage a été détruit le 6 juin et a eu pour conséquence l'inondation de nombreuses contrées. (Belga)