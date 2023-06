Invasion de l'Ukraine - Plus de 17.000 soldats ukrainiens formés en un an dans un programme mené par Londres

Le programme, destiné à des recrues qui n'avaient pas ou peu d'expérience militaire, consiste à fournir une formation d'au moins cinq semaines, comprenant manipulation des armes, premiers secours, loi de la guerre, tactiques de patrouille et entraînement en milieu rural. Il a été mis en œuvre par le Royaume-Uni, ainsi que les armées de neuf autres pays: Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Finlande, Suède, Danemark, Lituanie et Pays-Bas. "La détermination et la résilience des recrues ukrainiennes qui arrivent sur le sol britannique, de tous milieux, pour s'entraîner aux côtés de nos forces britanniques et internationales suscite l'humilité", a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace. "Le Royaume-Uni et nos partenaires continueront à apporter ce soutien vital, aidant l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe, aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il ajouté dans un communiqué. Soutien de la première heure de l'Ukraine, le Royaume-Uni avait initialement proposé de former 10.000 soldats selon l'entraînement de base britannique. Le programme a été étendu, si bien que 30.000 recrues doivent être formées d'ici 2024. Le ministère britannique de la Défense affirme que les renseignements ont mis en évidence la "différence importante" de l'efficacité au combat de l'Ukraine apportée par ce programme, baptisé "Opération Interflex". En outre, Londres a été le premier allié de Kiev à livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne, avant les Etats-Unis, et s'est prononcé pour la livraison d'avions de combat en amont du feu vert américain à la fourniture d'avions F-16. (Belga)