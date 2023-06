Irak: un soldat et trois djihadistes de l'EI tués dans des affrontements

L'opération a été menée dimanche dans la région de Kirkouk, grande ville au nord de Bagdad, selon un communiqué de la cellule média des forces de sécurité irakiennes, publié dimanche soir. Les forces irakiennes ont ainsi "repéré trois éléments du groupe terroriste Daech (acronyme en arabe de l'EI, ndlr) dans le secteur de Turkelan dans la province de Kirkouk", selon cette source. "Sur la base de ces informations, un détachement (...) de l'armée irakienne s'est rendu sur les lieux et des affrontements les ont opposés à ces éléments", poursuit le texte. Les djihadistes "ont été encerclés et tués, les ceintures explosives qu'ils portaient ont explosé." Le communiqué rapporte aussi la mort d'un officier dans ces affrontements. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie voisine, l'EI a vu son "califat" autoproclamé s'écrouler sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays. Les autorités irakiennes ont proclamé leur "victoire" contre l'EI fin 2017, mais des cellules djihadistes continuent à attaquer sporadiquement les effectifs de l'armée et de la police, notamment dans les zones rurales et reculées au nord de Bagdad. Fin avril, la coalition internationale antidjihadistes a rapporté une forte baisse de ces attaques, tant en Irak qu'en Syrie voisine, durant les premiers mois de 2023. Cette année, le mois de jeûne du ramadan a été "l'un des plus paisibles depuis des années", a ainsi assuré le général Matthew McFarlane, commandant de la coalition, notant une baisse de "80%" des attaques en Irak comparé à 2022. (Belga)