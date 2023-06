Jeux Européens - Anne Bultynck éliminée en phase de poules: "Je m'y attendais un peu"

"Sur papier, ce n'est pas un bon résultat mais je m'y attendais un peu car mes derniers tournois n'étaient pas super", a-t-elle déclaré. "Je voulais surtout gagner en confiance sur la piste, faire de bons matchs et ne pas trop regarder le résultat. Bien sûr, on veut un bon score, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. J'ai gagné mon dernier duel et cela me donne confiance. Je veux progresser pas à pas". Anne Bultynck connaît son principal point faible. "Je suis encore beaucoup trop timide. Je laisse trop souvent l'initiative à mon adversaire, je joue trop sur la sécurité. Cela me coûte des points. Aujourd'hui, c'était encore le cas. Dans le duel que j'ai gagné aujourd'hui, c'est moi qui ai dominé. Je dois continuer sur cette voie. C'est un processus lent" L'épéiste belge de 22 ans combine l'escrime avec des études en criminologie à l'université de Gand. "J'ai un régime souple, je peux déplacer des examens et prendre moins de matière, mais combiner sport et études reste exigeant. Pour l'instant, ça marche." (Belga)