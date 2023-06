Jeux Européens - Aube Vandingenen éliminée en 32e de finale: "Frustrant de quitter le tournoi aussi tôt"

Aube Vandingenen a remporté quatre de ses six matchs de poule avant d'être battue par la Hongroise Eszter Muhari en 32e de finale. "Je suis très satisfaite de mon tour préliminaire mais mon adversaire au 1er tour a très bien combattu face à moi. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous sommes de la même génération. Elle a été très intelligente d'un point de vue tactique et je n'ai pas trouvé de solution. C'est frustrant de devoir quitter le tournoi aussi tôt. Aujourd'hui, je n'ai pas pu montrer ce dont j'étais capable". "J'étais venue pour plus", poursuit Aube Vandingenen. "La semaine dernière, j'ai atteint le top 16 de l'Euro à Plovid. Je voulais encore faire mieux ici, mais la fatigue a peut-être joué un rôle. J'ai encore montré dans les préliminaires que je pouvais le faire. En dehors des cinq premiers, je peux affronter n'importe qui. En tout cas, c'était une bonne préparation pour la Coupe du monde dans quatre semaines. Mais il faut d'abord se concentrer sur l'équipe". Comme pour de nombreux membre du Team Belgium, une participation aux Jeux Olympiques est un grand objectif pour Aube Vandingenen, étudiante en psychologie. En escrime, la qualification est compliquée et se fait d'abord par le biais des compétitions par équipe. "Mais cela ne fonctionnera plus pour l'équipe belge avant Paris", dit Vandingenen. "Individuellement, un Belge par arme est autorisé à participer à un championnat de zone. Le vainqueur de ce championnat peut participer aux Jeux. J'espère pouvoir participer à ce tournoi". (Belga)