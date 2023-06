Jeux Européens - Gillian Benoy a "espéré brièvement créer une surprise" lors du quart contre l'Irlande

"L'Irlande est la meilleure équipe actuellement. Mais nous avons bien résisté", a réagi Gillian Benoy, qui a permis aux Belges de prendre l'avantage grâce à un essai. "On espère toujours un coup d'éclat, surtout contre un pays de premier plan. À sept, tout est possible. C'est deux fois sept minutes, ça peut aller vite. Nous avons marqué un premier essai, nous menons 7-0. Ensuite, on se met à rêver. Mais en fin de compte, ils sont tout simplement plus forts physiquement, plus rapides. Ce sont tous des pros, pas nous". Le tournoi n'est pas encore tout à fait terminé pour les Belges. S'ils ne peuvent plus ambitionner de médaille, ils joueront encore deux matchs de classement pour les places de cinquième à huitième. "Nous devons simplement gagner ce premier match et nous lancer à fond dans la course à la cinquième place", a souligné Benoy. Le vainqueur du tournoi des 12 nations s'assure un billet pour Paris. Les numéros deux et trois auront une seconde chance lors d'un autre tournoi de qualification au début de l'année 2024. "Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus", reconnaît le numéro trois belge. "Mais mardi, nous aurons une nouvelle occasion de nous montrer. C'est également important pour le développement du sport en Belgique. (Belga)