Jeux Européens - Julien Carraggi gagne son premier match dans le tournoi de badminton

Carraggi rencontrera l'Allemand Kai Schäfer (BWF 70) mardi et le Tchèque Jan Louda (BWF 55) mercredi. Une place parmi les deux premiers ouvre les portes des huitièmes de finale. Lianne Tan (BWF 45) a remporté aussi son premier match dans le groupe F en Pologne plus tôt dans la journée de lundi. La Limbourgeoise s'est révélée trop forte (21-10 et 21-10) pour l'Italienne Yasmina Hamza (BWF 120). Tan, 2e des Jeux Européens en 2015 à Bakou, affrontera encore la Hongroise Vivien Sandorhazi (BWF 74) et la Finlandaise Nella Nyqvest (BWF 407) dans son groupe. (Belga)