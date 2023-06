Jeux Européens - Les joueuses de rugby Noémie Van de Poele et Nele Pien veulent plus que les quarts

Noémie Van de Poele (10 points) et Nele Pien (7 points) ainsi que Cécile Blondiau (5 points) ont apporté les points belges au stade Henryk Reyman. "C'est une récompense pour le travail que nous avons déjà effectué. Nous avons vraiment tout donné en attaque, en défense. Nous étions une équipe, tout le monde était présent", a déclaré Van de Poele. "C'est un bon début pour la phase finale", ajoute Pien. "Il y a maintenant de belles opportunités à saisir." En demi-finale, les Belges affronteront la Grande-Bretagne, grande favorite, mercredi après-midi. "Nous devons y croire. L'Espagne était aussi favorite contre la République tchèque et elle a perdu. Nous devons tout faire pour leur rendre la tâche difficile", a déclaré Van de Poele. "Ce soir, il y aura une séance vidéo. Mais la seule façon de les battre est de jouer comme aujourd'hui. Il faut mettre tout son cœur sur le terrain. "Nous n'avons rien à perdre contre les Britanniques, mais tout à gagner", souligne Pien. "Nous pouvons vraiment les surprendre. Le vainqueur du tournoi qui a réuni 12 pays se qualifie pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Les 2e et 3e classés auront une deuxième chance lors d'un tournoi de qualification au printemps prochain. "Nous rêvons tous de la première place, mais deuxième et troisième, c'est bien aussi. Nous voulons une médaille", soulignent-elles. (Belga)