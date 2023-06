Jeux Européens - Oshin Derieuw jouera son ticket olympique contre la tenace Française Émilie Sonvico

"Une victoire est un bon début. C'était un match très technique. J'ai pu montrer que je suis forte, que je peux dominer sur le ring", a réagi la Flandrienne occidentale, qui n'était pas stressée pour son premier combat. "En fait, j'ai eu l'impression de m'entraîner. J'étais très détendue. Il n'y avait pas de tension dans les muscles et je n'ai souffert d'aucune blessure. Je vais pouvoir aborder la journée de mercredi avec beaucoup de fraîcheur. C'est positif." A 36 ans, elle va se battre pour une qualification (historique) aux Jeux Olympiques. "Ce n'est pas encore fait, j'en suis consciente. Ma prochaine adversaire est une Française (Émilie Sonvico, ndlr). Je m'entraîne aussi en France, mais je n'ai pas encore pu m'entraîner avec elle. Mon entraîneur Mohamed (Nichane, ndlr) la connaît bien. Son fils est directeur technique de l'équipe olympique française. Il va sans doute nous envoyer quelques conseils. On va pouvoir bien l'analyser. Elle est forte, un peu plus lente. Mais c'est un pitbull, elle ne lâche rien". Derieuw pourrait entrer dans l'histoire mercredi en devenant la première boxeuse belge à obtenir sa place aux Jeux Olympiques. "J'essaie de ne pas trop y penser, car cela me met une pression et un stress dont je n'ai pas besoin", explique-t-elle. "En y pensant, j'ai la chair de poule. Si j'y parviens pour la Belgique, ma carrière sera couronnée de succès. C'est mon objectif et nous pouvons mettre la boxe féminine belge sur la carte. Je pense que je suis la personne idéale pour cela." (Belga)