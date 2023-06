Jeux Européens - Stef Van Campenhout médaillé de bronze: "la plus belle prestation de ma carrière"

"Pourtant, ma journée n'avait pas très bien commencé. J'ai ressenti des raideurs, j'étais stressé", a-t-il expliqué. "Mais pendant l'échauffement, ça allait mieux et ensuite j'ai pris confiance dans le tour préliminaire, dans lequel je n'ai perdu qu'une seule fois. Dans le tableau principal, j'ai commencé par une bonne victoire et après cela, je n'ai fait que monter. J'ai progressé dans la compétition, avec comme conséquence cette super médaille." Au cours de son parcours, Van Campenhout a éliminé Mathieu Nijs, en seizièmes de finale. "C'est toujours ennuyeux de devoir se mesurer à un coéquipier. Nous nous entraînons ensemble tous les jours, nous connaissons nos forces et nos faiblesses. L'écart était très faible (15-13) mais je sais que nous nous sommes donnés à fond". En quarts de finale, Van Campenhout a battu le Tchèque Alexander Choupenitch, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, au terme d'un duel haletant. "C'était vraiment 'fou', c'était l'homme à battre. Et après ma dernière touche, je n'en revenais pas. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à crier. C'était fantastique". Son adversaire dans le dernier carré, le Polonais Michal Siess, avait éliminé Stef De Greef en quarts de finale avant de le battre. "Il a été très solide, a commencé très fort et a gagné beaucoup de confiance. C'est là que ça a mal tourné", a analysé Van Campenhout, qui apprécie beaucoup sa médaille de bronze. "C'est la plus belle prestation de ma carrière. J'ai travaillé pour cela et c'est la cerise sur le gâteau d'une grande saison". (Belga)