Jupiler Pro League - L'international japonais Ryoya Ogawa rejoint Saint-Trond

Ogawa, 26 ans, évolue au FC Tokyo depuis 2015. Il a inscrit 6 buts et donné 14 assists en 176 matches joués avec le club de la capitale japonaise, qui l'avait prêté la saison dernière au Vitoria Guimaraes, au Portugal, où il a joué 14 matches (1 but) toutes compétitions confondues. International japonais depuis 2021, Ryoya Ogawa compte cinq sélections avec les Samurai Blue. "Ogawa a un physique solide et, grâce à sa vitesse, il est capable de bien tenir les adversaires rapides", a expliqué le directeur sportif trudonnaire Andre Pinto dans un communiqué. "En tant qu'arrière gauche, il possède également une technique de frappe raffinée: grâce à ses centres et à ses coups francs, il peut également créer le danger nécessaire sur le plan offensif. Selon les normes asiatiques, Ryoya a également une taille convenable (1,83 m). Il est donc capable de s'imposer dans les duels".` Saint-Trond débutera le prochain championnat le 30 juillet par un match à domicile face au Standard. (Belga)