La Belgique se joint à une enquête internationale sur les violences envers les Yézidis

L'accord sur cette équipe internationale avait été signée par la France et la Suède en octobre 2021 et soutenu par Eurojust. Le JIT vise à identifier et éventuellement poursuivre les terroristes étrangers qui ont pris pour cible la minorité yézidie pendant le conflit armé en Syrie et en Irak. Il oeuvre aussi à identifier les victimes et les témoins. Le groupe se concentre sur les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les autorités nationales continuent de mener leurs propres enquêtes, mais Eurojust leur permet de coordonner leur travail et de clarifier les éventuels conflits de compétences. Cela doit notamment permettre d'éviter qu'un suspect soit poursuivi plus d'une fois pour les mêmes faits. Les différentes enquêtes en cours sur les crimes commis à l'encontre des Yézidis, une minorité religieuse et ethnique vivant principalement dans le nord de l'Irak, ont déjà fourni des résultats. En Belgique, par exemple, des témoins et des victimes de combattants belges ont été identifiés et interrogés grâce à l'échange d'informations, et des liens avec des enquêtes menées en France ont été établis. (Belga)