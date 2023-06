Le corps carbonisé d'un Belge assassiné retrouvé près d'une station balnéaire en Turquie

Le corps carbonisé de la victime belge a été retrouvé dans une forêt incendiée. L'autopsie a toutefois révélé que l'homme n'avait pas péri dans les flammes, mais qu'il avait été asphyxié. L'arme du crime était toujours autour du cou de la victime de 32 ans. Le feu de forêt est en survenu après que le corps a été brûlé, selon la police turque. Le trentenaire belge était en vacances dans la station balnéaire de Marmaris, selon les médias locaux. Un suspect connu des autorités a été intercepté, soupçonné d'être lié à l'homicide et au départ du feu de forêt. Par manque de preuve, la police turque a toutefois rendu la liberté à cet individu et poursuit donc son enquête. Le ministère des Affaires étrangères belge n'a pas commenté les faits rapportés dans la presse. "Nous attendons confirmation de rumeurs devenues virales dans les médias turcs", fait savoir le service public fédéral. Les services de secours turcs ont été mobilisés vendredi midi par un feu de forêt dans la province touristique de Mu?la, bordant la mer Méditerranée. Pas moins de 400 secouristes étaient à pied d'oeuvre, appuyés par huit hélicoptères et cinq avions bombardiers d'eau. Cinq hectares de forêt y sont partis en fumée. (Belga)