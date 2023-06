Le Premier ministre écossais à Bruxelles, rêvant d'indépendance et d'UE

La visite du nouveau chef du Scottish National Party (SNP) intervient deux jours après une convention de sa formation politique consacrée à l'indépendance, où il a annoncé qu'il souhaitait - en cas de victoire aux prochaines élections générales - préparer le terrain pour une future adhésion de l'Écosse à l'UE en envoyant un représentant à Bruxelles. "L'Écosse a été sortie de l'UE bien qu'elle ait voté pour rester, et l'accord de Brexit du gouvernement britannique rend plus difficile pour les Écossais de voyager, travailler et faire du commerce avec les pays de l'UE", a déclaré le dirigeant indépendantiste de 38 ans dans un communiqué. "Malgré cela, l'Écosse reste résolument européenne et engagée à avoir des relations fortes et fructueuses avec nos voisins et partenaires dans l'Union européenne", a-t-il ajouté. À l'agenda d'Humza Yousaf pour ce premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin mars, des rendez-vous commerciaux, diplomatiques et politiques, selon le gouvernement écossais. Lors de son premier grand discours devant ses troupes samedi, Humza Yousaf a mis la question de l'indépendance au cœur de la campagne des prochaines élections générales, qui doivent se tenir d'ici à la fin de l'année prochaine, promettant de chercher à négocier avec Londres un transfert de pouvoir vers l'Écosse si son parti obtient une majorité de sièges. Malgré les refus répétés de Londres, le successeur de Nicola Sturgeon cherche à pouvoir organiser un nouveau référendum sur l'indépendance, arguant que le Brexit a changé la donne depuis que les Écossais ont choisi en 2014 de rester au sein du Royaume-Uni. (Belga)