Les Belges à l'étranger - Roel Moors et Lionel Bosco deviennent les coachs de Bonn lauréat de la Ligue des Champions

Moors, 44 ans, a signé un contrat jusqu'à l'été 2025 dans l'ancienne capitale de la République fédérale allemande. Il s'agit de son troisième club de D1 allemande après une saison à Bamberg et trois à Göttingen. À Göttingen, les résultats ont été très bons. Pour la première fois depuis longtemps, l'équipe s'est qualifiée pour les play-offs. Moors est également arrivé deuxième au référendum de l'entraîneur de l'année en Allemagne, derrière le Finlandais Tuomas Lisalo, qui a entraîné Bonn cette année et s'apprête à partir pour Paris. Moors n'a pas pu emmener à Bonn son adjoint des deux dernières saisons, Olivier Foucart, car clui-ci devient le coach principal de Göttingen. Lionel Bosco l'assistera désormais. Bosco était en charge de Liège en BNXT League jusqu'à la fin de l'année dernière. Bosco est le cinquième entraîneur belge qui sera actif en Bundesliga la saison prochaine : Moors et Bosco avec Bonn, Foucart et Kenneth Desloovere avec Göttingen et Ferried Naciri qui restera coach-adjoint à Oldenburg. (Belga)