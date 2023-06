PGA Tour - Keegan Bradley s'impose sur le Travelers Championship malgré une fin de tournoi difficile

Bradley avait établi samedi un nouveau record du parcours après 54 trous, ayant rendu des cartes de 62, 63 et 64 coups sur les trois premières journées pour un total de 189 (-21). Dimanche, l'Américain a pris un excellent départ avec cinq birdies sur les 12 premiers trous, mais il s'est fait peur en concédant trois bogeys sur les quatre trous suivants, dont un coup de départ dans l'eau au 13e. Personne n'était en mesure, cependant, de le rattraper et Keegan Bradley s'est finalement imposé avec 3 coups d'avance sur ses plus proches poursuivants, les Américains Zac Blair et Bryan Harman. Il a ainsi pris sa revanche sur 2019, lorsqu'il avait terminé 2e du Travelers Championship, et empoche sa 6e victoire sur le PGA Tour. Il signe au passage un nouveau record du parcours avec son total de 257 coups après quatre tours. (Belga)