Quelque 30.000 visiteurs pour la première édition du festival Live /s Live à Anvers

Après une première édition à Zeebrugge l'année dernière, qui avait accueilli quelque 20.000 visiteurs sur trois jours, Live /s Live a érigé ses scènes à Anvers cette année. Samedi, Warpaint, Whitney et The War on Drugs, mais aussi les Belges Balthazar et Sylvie Kreusch, se sont succédé sur scène. The War on Drugs a ravi le public, tirant parti de l'obscurité qui régnait sur la plaine : un spectacle de lumière atmosphérique a soutenu un set de plus d'une heure et demie rempli de hits tels que "Under The Pressure" et "I Don't Live Here Anymore". Sur la nouvelle deuxième scène, la Dageraad, les visiteurs ont pu apprécier des artistes tels que Jasmine Jethwa et Indigo Sparke, entre autres, et chanter à tue-tête avec Novastar. Dimanche, le groupe de britpop Suede, puis les "indie darlings" de Belle & Sebastian ont tenté de faire bouger un public transi par la chaleur. Deus a ensuite joué à domicile pour son unique passage dans un festival flamand cet été. La journée s'est refermée sur le concert de la légendaire Grace Jones. La prochaine édition du festival Live /s Live se tiendra les 29 et 30 juin 2024. (Belga)