Rébellion de Wagner - La mutinerie avortée de Wagner est en train de "faire craquer" le pouvoir russe

"Ce qui se passe en Russie démontre qu'il est plus important que jamais de soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté. M. Borrell s'exprimait avant une réunion lundi des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg, où ils doivent confirmer leur accord pour une nouvelle dotation de 3,5 milliards d'euros destinée à financer leurs fournitures d'armes à l'Ukraine et les missions militaires à l'étranger. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a quant à lui estimé que la mutinerie du week-end par des mercenaires du groupe Wagner en Russie montre bien que l'invasion de l'Ukraine décidée par le président russe Vladimir Poutine était une "erreur". "Nous surveillons la situation en Russie. Les événements du week-end sont une affaire interne russe, et encore une autre démonstration de la grosse erreur stratégique que le président Poutine a commise de part son annexion illégale de la Crimée et la guerre contre l'Ukraine", a dit M. Stoltenberg aux journalistes à Vilnius. Cette crise "révèle des fissures réelles" au plus haut niveau de l'Etat russe, avait également affirmé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dimanche. Si le coup de force a pris fin aussi soudainement qu'il a débuté, cette crise représente le plus grand défi auquel Vladimir Poutine a été confronté depuis son arrivée au pouvoir en 1999. "Poutine et l'Etat ont reçu un gros coup qui aura des conséquences importantes pour le régime", souligne de son côté l'analyste indépendante russe Tatiana Stanovaïa. (Belga)