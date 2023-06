Rébellion de Wagner - Le "régime d'opération antiterroriste" levé à Moscou

"Nous levons toutes les restrictions liées à la mise en place du régime d'opération antiterroriste", a déclaré Sergueï Sobianine sur Telegram, en remerciant les habitants pour leur "calme et compréhension". Cette décision a été prise en raison de "l'absence de menaces pour la vie, la santé et les biens immobiliers" des gens, a précisé pour sa part le Comité national antiterroriste (NAK) dans un communiqué cité par les agences de presse russes. "La situation dans la région de Moscou est pour le moment stable", a-t-il assuré. Le "régime d'opération antiterroriste" avait été ordonné samedi à Moscou et dans sa région, ainsi que dans celle de Voronej, frontalière de l'Ukraine, après l'annonce par le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, d'une marche de ses combattants sur la capitale russe. Ce régime donne des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre, notamment pour mener des opérations de police. Samedi soir, Evguéni Prigojine avait cependant annoncé que ses hommes "rentraient" dans leurs camps pour éviter "un bain de sang", après des négociations avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. M. Sobianine a par ailleurs maintenu le jour férié décrété pour ce lundi à Moscou, qu'il avait annoncé samedi après les menaces de M. Prigojine de marcher sur la capitale. (Belga)