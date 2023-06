Record de médailles pour les athlètes belges aux Special Olympics

Ces jeux, qui se déroulent tous les quatre ans, avaient lieu cette année à Berlin, du 17 au 25 juin. En tout, 7.000 athlètes de 190 délégations y participaient dans la capitale allemande. Depuis la Belgique, 88 athlètes ont fait le déplacement dans le pays voisin et sont revenus plus forts de 126 médailles, récoltées au gré de 16 disciplines. En athlétisme, Ruben Leplae a brillé en remportant 5 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Le cycliste Jimmy Van Craeynest a aussi été médaillé d'or par trois fois. Les footballeuses des Special Flames sont aussi reparties avec une médaille d'or à l'issue d'une séance des tirs au but contre le Rwanda. En kayak, nouvelle discipline aux Jeux Mondiaux, Nona Gielis a décroché l'or en monoplace et l'argent dans la compétition Unified qui rassemble un athlète sans handicap mental et un athlète ayant un handicap mental. Le bronze encore pour la Belge, en biplace avec Pieter Van Balen. "Nous sommes incroyablement fiers des performances de nos athlètes. Chacune de leurs performances reflète non seulement leurs capacités sportives, mais traduit également leur résilience et leur motivation", a salué Hans Bruyninckx, président du comité Special Olympics Belgium. La cérémonie de clôture de ces jeux a eu lieu au pied de la porte de Brandebourg à Berlin. La flamme olympique de l'Espoir a ensuite été transmise à la ville de Perth, capitale de l'Etat d'Australie occidentale, où se tiendra la prochaine édition de l'évènement en 2027. (Belga)