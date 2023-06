Special Olympics - Un nombre record de 126 médailles pour les athlètes belges aux Special Olympics de Berlin

Au total, 7.000 athlètes de 190 délégations ont participé aux Mondiaux, du 17 au 25 juin. La Belgique a envoyé 88 athlètes dans la capitale allemande et a remporté 126 médailles dans 16 disciplines. Le cycliste Jimmy Van Craeynest et les footballeuses des Special Flames ont notamment remporté trois médailles d'or. En athlétisme, Ruben Leplae a conquis pas moins de cinq médailles d'or. En kayak, la Belgique a également remporté une médaille d'or grâce à Nona Gielis. L'équipe de hockey a ensuite remporté le bronze. Hans Bruyninckx, président de Special Olympics Belgium, a mis l'accent sur l'importance de la participation. "Nous sommes incroyablement fiers des performances de nos athlètes. Chacune de leurs performances reflète non seulement leurs capacités sportives, mais traduit également leur résilience et leur motivation. Leur passion pour leur sport dépasse leur handicap. C'est si beau à voir?! Le fait qu'ils aient en outre décroché plusieurs médailles est évidemment une magnifique récompense." Les Jeux Olympiques dédiés aux personnes ayant un handicap mental sont organisés depuis 1968 et en étaient à leur 16e édition en Allemagne. Après la cérémonie de clôture à la porte de Brandebourg, Berlin a transmis la flamme olympique de l'espoir à Perth, en Australie, où se dérouleront les prochains Jeux Mondiaux des Special Olympics en 2027. (Belga)