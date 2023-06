TC Nivelles - Jusqu'à quinze mois de prison ferme pour des tirs de fusées d'artifice sur la police

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a rendu, lundi, son jugement à propos des tirs de fusées de feu d'artifice effectués en direction des policiers et des pompiers, dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 à Louvain-la-Neuve. Huit membres d'une petite bande urbaine étaient poursuivis et un des jeunes prévenus, déjà bien connu de la justice, écope de 15 mois d'emprisonnement ferme. Des peines de 18, 15 et 12 mois avec sursis ont également été infligées. Seul un des prévenus est acquitté.