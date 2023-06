Tour de France - Alpecin-Deceuninck avec Mathieu van der Poel mais aussi Philipsen, Hermans et Rickaert

(Belga) Mathieu van der Poel sera le leader de la formation Alpecin-Deceuninck dans le 110e Tour de France cycliste qui s'élance samedi de Bilbao, en Espagne. Le Néerlandais, vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix cette année, aura trois Belges à ses côtés : le sprinter de l'équipe Jasper Philipsen, Quinten Hermans et Jonas Rickaert. Le Néerlandais Ramon Sinkeldam, le Danois Deen Sören Kragh Andersen, le Suisse Silvan Dillier et l'Autrichien Michael Gogl complètent l'effectif de la formation belge annoncé lundi soir.