Tour de France - Patrick Konrad complète la sélection de BORA-hansgrohe et rejoint Jordi Meeus sur le Tour

Konrad, 4e le week-end dernier aux championnats d'Autriche de cyclisme sur la course en ligne, rejoint donc Jordi Meeus parmi la sélection pour la Grande Boucle, ainsi que l'Australien Jay Hindley, les Allemands Emanuel Buchmann et Nils Politt, l'Autrichien Marco Haller, le Luxembourgeois Bob Jungels et le Néerlandais Danny van Poppel. En l'absence de l'Irlandais Sam Bennett, Jordi Meeus devrait être le sprinteur attitré de l'équipe, soutenu par l'un des meilleurs poissons-pilotes du peloton, Van Poppel. Jai Hindley, vainqueur du Giro 2022, sera le candidat de BORA-hansgrohe au classement général avec Emanuel Buchmann. (Belga)