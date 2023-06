Wimbledon - Bergs, qui a battu le fils de Tracy Austin, retrouve Coppejans son "idole de jeunesse"

"Je suis très content du déroulement de ce match", a-t-il confié à Belga après sa qualification. "J'ai assez rapidement pu identifier ses points faibles et j'ai pratiqué un tennis agressif et convaincant, avec beaucoup de variété. L'exécution était vraiment bonne. Bref, c'est une excellente entrée en matière." Zizou Bergs avait hérité d'une wild card pour le tableau final de Wimbledon l'an dernier après avoir remporté le tournoi Challenger d'Ilkley. Cette fois, il devra donc gagner trois matches en qualifications. Et le deuxième sera pour le moins particulier puisqu'il sera opposé à l'Ostendais Kimmer Coppejans (ATP 187), 29 ans, vainqueur de son côté du Kazakh Timofey Skatov (ATP 138), tête de série n°27, 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (13/11) au terme d'un marathon de près de trois heures. "L'an dernier, cette wild card était un beau bonus. J'aurais évidemment aimé être plus loin au classement pour figurer directement dans le tableau final, mais j'ai accepté la situation et je me suis bien préparé pour tâcher de retirer le meilleur de ces qualifs", a-t-il poursuivi. "Je suis dans un bon état d'esprit. Kimmer, ce n'est pas un secret, c'était mon idole de jeunesse. Lorsqu'il était n°1 chez juniors, on s'entraînait dans la même académie, à Maaseik. Nous nous sommes déjà affrontés à quelques reprises et c'est toujours un plaisir. C'est un très chouette garçon. Ce sera donc un match particulier et chaleureux." (Belga)