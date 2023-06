Wimbledon - Pour Raphaël Collignon, au 2e tour, "jouer des qualifs de Grand Chelem, c'est un rêve"

"Jouer des qualifs de Grand Chelem, c'est un peu un rêve", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Je regarde ce genre de tournoi depuis tout petit. Et même si ce n'est pas sur le site de Wimbledon, je suis ravi d'en faire partie. Le gazon est une surface particulière et qui dégage un côté prestigieux pour moi. C'est une superbe expérience. J'étais un peu tendu au début, ce qui est normal je pense. Je me suis fait breaker assez tôt et c'est un petit miracle d'être parvenu à remporter ce premier set. Ensuite, j'ai lâché un peu au niveau de l'attitude, mais j'ai eu une très belle réaction au troisième set. Quand il a fallu y aller, je me suis montré conquérant. Je n'ai pas tremblé et je suis allé chercher les points. C'est de cela dont je suis le plus satisfait." Mercredi, au deuxième tour, son adversaire sera l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160), 22 ans, qui a battu le Russe Ivan Gakhov (ATP 143), 26 ans, 6-3, 6-4. "Je ne suis pas le favori dans cette partie de tableau vu mon classement et mon expérience", a-t-il poursuivi. "Je n'avais encore jamais joué sur gazon vu que le tournoi junior de Wimbledon avait été annulé pour moi en raison du Covid-19. Mais je suis très content de pouvoir rejouer mercredi. Je vais essayer de me concentrer sur moi et de faire le maximum." (Belga)