Wimbledon - Zizou Bergs passe sans encombre au deuxième tour des qualifications

Bergs a dominé son adversaire de la tête et des épaules, ne concédant pas la moindre balle de break à celui-ci. Le Limbourgeois a pris à deux reprises le service de Holt dans la première manche (6-2), et aurait pu réussir son deuxième break du deuxième set pour s'adjuger le match, mais il a finalement conclu sur son service (6-3). Au deuxième des trois tours qualificatifs, Zizou Bergs pourrait affronter Kimmer Coppejans (ATP 187), qui devra d'abord se débarrasser du Kazakh Timofey Skatov (ATP 138), 27e tête de série des qualifications. Joris De Loore (ATP 196), Raphaël Collignon (ATP 212) et Gauthier Onclin (ATP 214) sont également engagés dans le tableau préliminaire, et disputeront tous leur premier match lundi. David Goffin (ATP 123) a reçu une wildcard pour jouer le tableau final. L'année dernière, Bergs avait aussi été invité à Wimbledon après avoir remporté le Challenger d'Ilkley. Il s'était incliné au premier tour contre le Britannique Jack Draper. (Belga)