Action syndicale à Bruxelles contre le licenciement d'un employé moins valide

Selon les représentants syndicaux et les travailleurs présents, le licenciement pour harcèlement sexuel de l'employé en question est injuste. L'homme aurait été renvoyé avec effet immédiat après avoir dit à une nouvelle collègue "qu'il l'aimait" et "qu'il voulait lui acheter un collier avec un cœur". Cette collègue est également en situation de handicap. Selon Jeanne Maillart de la CSC, l'entreprise n'a pas respecté la procédure de licenciement. "Les entreprises de travail adapté ont la responsabilité de fournir un accompagnement social aux employés, en leur expliquant ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas", a-t-elle expliqué. "Ils auraient dû expliquer pourquoi le fait de tomber amoureux d'un collègue est un problème, mais il n'y a même pas eu de conversation avec l'employé concerné, qui est représentant syndical." Du point de vue de Mme Maillart, il s'agit d'une "attaque contre les membres et les représentants syndicaux". "L'employeur utilise la situation pour licencier un représentant syndical moins valide." Les syndicats ont contesté le licenciement du représentant. Le tribunal du travail entendra les plaidoiries de l'employé et de l'employeur et rendra son jugement dans un délai de sept à huit jours. (Belga)