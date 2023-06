Aux Jeux européens, le breaking entre dans la danse olympique

L'enjeu était de taille pour la délégation française. Dans l'enceinte de Nowy Sacz, au sud du pays, les premiers billets olympiques de cette jeune discipline étaient décernés aux seuls vainqueurs du tournoi masculin et féminin, rassemblant tous les meilleurs danseurs européens.

La veille, à l'issue d'une âpre journée qualificative, les quatre représentants français en Pologne avaient décroché leur place dans le top 8. Bboy Dany et Lagaet, chez les hommes, Bgirl Sissy et Carlota chez les femmes, tous pensionnaires de l'Insep depuis septembre, faisaient partie des favoris.

"Mardi, c'est une journée super importante pour le breaking français. On peut envoyer deux athlètes à Paris", avait prévenu l'entraîneur de l'équipe de France Omar Remichi. Devant une foule survoltée et un public jeune et enthousiaste, la soirée a très mal commencé pour les Bleus.

- Du cauchemar au rêve -

En quart de finale, Bgirl Sissy, championne de France en titre, et Bgirl Carlota ont été l'une après l'autre éliminées par la Lituanienne Nicka et l'Ukrainienne Stefani, faisant une croix temporaire sur leur rêve olympique.

Dans la foulée, c'était au tour de Bboy Lagaet de chuter. Dès son premier passage de la journée, il s'est blessé sur l'amorce d'une coupole, mouvement célèbre qui consiste à réaliser plusieurs rotations à terre, les jambes en l'air et sur le dos.

Les espoirs du camp français ont ensuite reposé sur le Montpelliérain Bboy Dany, de son vrai nom Danis Civil, aide-soignant de 33 ans qui a mis entre parenthèse son métier pour se consacrer à sa passion.

Teint en blond, tout de violet vêtu, le père de famille, né en Guyane, a électrisé le public en enchaînant les figures spectaculaires et les poses intimidantes. Son attitude énergique a systématiquement été récompensée par les 9 membres du jury.

Lors de l'ultime affrontement de la journée, il a pris le meilleur sur le Néerlandais Menno, champion d'Europe en titre, sous les applaudissements. Au moment de l'annonce du résultat, tout le camp français a sauté sur la scène avant de soulever le futur olympien, premier de l'histoire de sa discipline.

- "Rendez-vous à Paris" -

"C'est le résultat de beaucoup de sacrifices et de travail. Mon fils m'avait mis un gros challenge, il m'a dit +si tu ne gagnes pas, je vais t'engueuler+, donc je me suis un peu senti obligé de gagner aujourd'hui", a exulté Bboy Dany auprès de l'AFP, quelques minutes après sa victoire.

"Cela fait super plaisir pour l'entrée du breaking aux Jeux. Je donne rendez-vous à tous les Français l'année prochaine à la Concorde. Je les représente désormais et j'en suis fier", a-t-il ajouté.

"Dany il a une personnalité, un vécu, une histoire et un corps qui parle. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui", a estimé Omar Remichi avant la Marseillaise.

Malgré l'échec des breakeuses féminines, l'entraîneur de l'équipe de France s'est montré très optimiste pour la suite. "C'était un super entraînement, même pour ceux qui ont perdu. On a eu un avant-goût du format olympique, de l'atmosphère qui peut régner dans un événement de ce genre", a détaillé l'entraîneur.

Longtemps resté dans l'ombre des sports traditionnels, le breaking a célébré mardi en Pologne le premier tournoi de l'histoire de la discipline organisé par les comités olympiques. Et pour les breakers français, cette première danse a été synonyme de succès.