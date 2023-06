Chambre du conseil de Bruxelles - L'homme ayant défenestré sa femme et son enfant à Hoeilaart reste en détention

L'incident s'est produit dans la maison familiale. Les services d'urgence ont reçu un appel vers 03h30 et ont emmené les trois membres de la famille à l'hôpital. Le bébé de 10 mois souffre d'une fracture de la jambe et la mère a été blessée au dos. Le père a aussi été blessé. La vie d'aucun d'entre eux n'est en danger. Selon des informations du journal Het Nieuwsblad, confirmées par des sources proches du dossier, l'homme a affirmé que le couple avait prévu de se séparer à cause de problèmes financiers. La mère a dû subir une intervention chirurgicale et n'a donc pas encore pu être entendue. (Belga)