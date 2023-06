Cinéma: le prix LUX du public européen décerné à "Close" du Belge Lukas Dhont

Les autres films en lice étaient "Nos soleils" (Alcarràs) de Carla Simòn, "Burning Days" d'Emin Alper, "Sans filtre" (Triangle of Sadness) de Ruben Östlund et "Feu follet" (Will-o'-the-Wisp) de João Pedro Rodrigues. Ils avaient été choisis par un panel de professionnels du cinéma. Le lauréat a été sélectionné conjointement par les députés et le public, par le biais de notations représentant chacune 50% du résultat final. Près de 45.000 notations - un record - ont été reçues de la part du public. (Belga)