Climat:La Wallonie ne fera pas plus parce que la Flandre ne veut pas faire sa part

Il y était notamment interrogé par le chef de file des Engagés, François Desquesnes, au lendemain d'une réunion entre le fédéral et les Régions qui n'a pas permis de dégager d'accord sur le projet de Plan National Énergie Climat (PNEC) à soumettre à la Commission européenne avant le 30 juin. "Nous n'allons pas faire le travail de la Flandre à sa place alors qu'elle ne veut pas aller au-delà d'une réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre", a poursuivi le ministre. "Ce n'est pas pour ça qu'on va baisser les bras, le dépôt du projet belge pouvant encore se faire dans les semaines à venir", a ajouté Philippe Henry en évoquant "une reprise des discussions à la suite de cette alerte". "Les négociations vont reprendre avec certainement une saisine du Comité de concertation en juillet. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une fumée blanche à ce moment-là. Nous verrons bien mais l'ensemble des signaux d'alarme sont déclenchés et il est important que tous les gouvernements soient mobilisés", a-t-il conclu. Plus tôt dans la journée, la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi, avait elle aussi affirmé que le gouvernement fédéral ne palliera pas le manque d'efforts du nord du pays. Le fédéral se tiendra aux côtés des entités fédérées pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs climatiques, mais il ne prendra pas à sa charge l'achat de quotas d'émission de CO2 pour compenser le manque d'efforts flamands, a-t-elle averti en commission de la Chambre. (Belga)